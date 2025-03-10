Sakarya Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Mehmet Onur Yağır’a ait olan "Manyetik ve Mekanik Dişli Grubu Kullanılmayan Gaz Sayacı" isimli patent başvurusu kabul edildi.

Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Mehmet Onur Yağır’ın tasarladığı "Manyetik ve Mekanik Dişli Grubu Kullanılmayan Gaz Sayacı" patent başvurusu kabul edildi. Tasarlanan yeni nesil doğalgaz sayacı, mevcut klasik mekanik sayaç sistemlerinde kullanılan ve geçen gaz debisini numaratör grubuna aktaran dişlileri, manyetik kaplin grubunu ve mekanik numaratör dişlileri gibi karmaşık parçaları ortadan kaldıracak. Yeni geliştirilen gaz sayacı, iç gövde üzerinde yer alan ve gazın yönlendirilmesini sağlayan bakalit parçasının dönme hareketini sensörler aracılığıyla algılayarak çalışıyor. Bu sensörler, gaz akışını doğrudan ölçebiliyor ve sonuçları LCD ekranlı bir numaratör üzerinde kullanıcıya sunuyor. Bu sistemin, geleneksel dişli mekanizmalarının sebep olduğu aşınma, bakım ihtiyacını ve ölçüm hatalarını ortadan kaldırması bekleniyor.

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Onur Yağır, yaptığı açıklamada, "Bu buluş, doğalgaz sayaçlarında kullanılan mekanik sistemlerin karmaşıklığını ortadan kaldırarak hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de daha güvenilir ve uzun ömürlü bir ölçüm sistemi sunmayı hedefliyor. Ayrıca, sensör tabanlı bu ölçüm sistematiğinin, gaz ölçümlerinde farklı bir tasarım açısı katmasını bekliyoruz" dedi.