İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Lions Dernekler, Avrasya Engelliler Spor Kulübü ve İzmir Satranç İl Temsilciliği ile düzenlenen satranç turnuvasında görme engelli sporcular yarıştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu, Lions dernekleri ve Avrasya Engelliler Spor Kulübü iş birliğiyle “Umuda Yol Olalım Engelleri Aşan Hamleler Satranç Turnuvası”nı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenledi. 2018 ve önceki yıllarda doğan görme engelli lisanslı 11 sporcunun katıldığı para ödüllü turnuva, oldukça heyecanlı anlara sahne oldu.

Satranç sporuna ilgiyi artırmak ve görme engelli sporcular için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen turnuvanın şampiyonu Süleyman Saltık olurken, Hüseyin Demirel ikincilik, Orhan Bolat ise üçüncülük ödüllerini kazandı. Sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, Spor Çalışmaları Şube Müdürü Emre Gönlü ve Uluslararası Lions Kulüpleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Göz Nurunu Koruma Hizmet Direktörü Halil Sayar verdi.