Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, "Osteoartrit, romatoid artrit, eklem travmaları ve doğuştan gelen deformiteler sonucu gelişen eklem hasarlarında uygulanan bu ameliyatlar, hastaların ağrılarının azalması ve hareket kabiliyetlerinin geri kazanılması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, kalça ve diz protezi ameliyatlarının eklem hastalıklarının tedavisinde devrim niteliğinde yöntemler olduğunu belirtti.

"Operasyon genellikle 1-2 saat sürer ve genel ya da spinal anestezi altında gerçekleştirilir"

Doç. Dr. Ali Murat Kalender, "Kalça ve diz protezi, eklemde aşınma veya hasar sonucu işlevini yitiren kemik ve kıkırdak dokusunun yapay malzemelerle değiştirilmesi işlemidir. Protezler genellikle metal, plastik ve seramik oluşur ve eklemin doğal hareketlerini taklit edecek şekilde tasarlanır. Ameliyatın amacı; hastanın ağrısını gidermek, eklem hareketlerini iyileştirmek ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını artırmaktır. Ameliyat öncesinde röntgen, MR ve BT gibi detaylı görüntüleme yöntemleri ile eklemdeki hasarın boyutu ve protez tipi belirlenir. Hastanın genel sağlık durumu da değerlendirilir. Operasyon genellikle 1-2 saat sürer ve genel ya da spinal anestezi altında gerçekleştirilir. Son teknoloji minimal invaziv teknikler sayesinde ameliyat sonrası iyileşme süreci hızlanmakta, enfeksiyon riski ve kanama gibi komplikasyonlar azalmaktadır" dedi.

Teknolojideki Yenilikler

Kalça ve diz protezi ameliyatı ile ilgili teknolojideki yenilikleri anlatan Doç. Dr. Kalender, "Bilgisayar destekli navigasyon teknolojileri, ameliyatların hassasiyetini artırarak protezin doğru pozisyonlanmasını sağlar. Ayrıca, 3D baskı teknolojisi ile kişiye özel protez üretimi, hastaların anatomisine tam uyumlu implantların kullanılmasına imkan tanımaktadır. Kalça ve diz protezlerinin ömrü genellikle 15-20 yıl arasında değişmektedir. Ancak protezin doğru kullanımı, düzenli kontroller, enfeksiyonlardan korunma ve rehabilitasyon programına uyum ile bu süre uzatılabilir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ali Murat Kalender, "Protez ameliyatı düşünen hastaların detaylı muayene ve tetkiklerden geçmesini, ameliyat öncesi sağlık durumlarının optimize edilmesini öneriyoruz. Ameliyat sonrası fizik tedaviye düzenli devam edilmesi ve eklem üzerindeki ağır yüklerin azaltılması çok önemlidir. Kalça ve diz protezi ameliyatları, doğru planlama ve iyi bir rehabilitasyon programıyla hastaların yaşam kalitesini dramatik şekilde iyileştiren güvenilir tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Sağlıklı ve hareketli bir yaşam için erken tanı ve tedavi büyük fark oluşturur" diye konuştu.