Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerine 1 yılda 814 bin 128 hastanın başvurduğu belirtildi.

ESOGÜ kampüsündeki billboardlara Tıp Fakültesi Hastanesi hakkında önemli bilgilerin yer aldığı bazı afişler yerleştirildi. Afişlerde paylaşılan bilgilere göre; 2024 yılında ESOGÜ polikliniklerine 814 bin 168 hasta, kliniklere de 47 bin 274 hasta başvurdu. Acil servise ise ayaktan 128 bin 128 hasta müracaat ederken, 10 bin 962 hastanın yatışı gerçekleştirildi.