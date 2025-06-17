Erzincan Melikşah İlkokulu birinci sınıf öğrencileri öğretmenleri nezaretinde, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öğrencilere İtfaiye Müdürlüğü binası tanıtılırken, garaj bölümünde yer alan yangın söndürme araçları ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Minikler, itfaiyecilik mesleğine dair merak ettikleri soruları sorarak, yangınla mücadelede kullanılan araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Programda öğrencilere; yangın anında nasıl davranmaları gerektiği, güvenli tahliye yolları, acil durumlarda yapılması gerekenler ve 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru kullanımı gibi hayati bilgiler aktarıldı.

Belediye İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerin çocuklara erken yaşta bilinç kazandırmak adına büyük önem taşıdığını belirterek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler ise itfaiyecilere teşekkür ettiler.