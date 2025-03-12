Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların on-line başvurularına hızla çözüm üretmeye devam ediyor. Son 15 ayda tam 191 bin 259 başvuruyu sonuçlandıran SASKİ, her talebi titizlikle değerlendirerek vatandaşları anında bilgilendiriyor

Şehrin altyapısını güçlendirmek için içme suyu, atık su arıtma, şebeke yenileme ve terfi merkezi inşası gibi kritik projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürlüğü, aynı zamanda 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de içme suyu sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Altyapı çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren ekipler, sahadaki aktif hizmetlerini online başvurularla destekleyerek vatandaşlarla doğrudan iletişim halinde kalıyor.

Her başvuru değerlendiriliyor, çözüm anında sağlanıyor

SASKİ ekipleri, hem altyapı projelerini yürütüyor hem de Alo 153 Kent Yönetimi ve Çağrı Merkezi üzerinden gelen on-line başvuruları hızla değerlendirerek vatandaşların taleplerine çözüm üretiyor. 2024 yılı boyunca aylık ortalama 15 bin 938 başvuru değerlendirilirken, su kesintileriyle ilgili olarak 21 bin 936 vatandaşa anons sistemiyle bilgilendirme yapıldı. Son 15 ayda toplam 191 bin 259 başvuru sonuçlandırıldı.

Bu süreçte vatandaşların taleplerine duyarlılıkla yaklaşan SASKİ, gelen başvuruları sadece sonuçlandırmakla kalmayıp, her bir vatandaşın süreci şeffaf bir şekilde takip edebilmesini de sağlıyor. Başvuruların titizlikle değerlendirilmesi, ilgili birimlere yönlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması için güçlü bir sistem uygulanıyor.