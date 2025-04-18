Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, gözlerindeki şaşılık nedeni ile dikkatleri üzerine çeken sevimli kedi, mahallelinin maskotu haline geldi.

Sur ilçesinde bulunan sokak kedisini, diğer kedilerden ayıran önemli bir özelliği var. İlk başlarda diğer kedilerle aynı özelliği olduğu düşünülen sevimli kedinin gözleri doğuştan şaşı. Doğduğu ilk günden beri mahallelinin el üstünde tuttuğu şaşı kedi, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Her gün öğle saatlerinde döner dükkanın önüne gelen şaşı kedi, burada yemeğini aldıktan sonra sokaklarda geziniyor. Vatandaşlar, ‘’İlk defa böyle bir kediyle karşılaşıyoruz. Çok sevimli, kendini de sevdiriyor, fırsat buldukça kendisi ile ilgilenip besliyoruz’’ dedi.