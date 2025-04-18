Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla detaylı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda belediyenin bir yıllık çalışmaları anlatılırken, yeni dönem projeleri de paylaşıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, ilçedeki 106 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek ilk bir yılın değerlendirmesini yaptı. Club Calimera Serra Palace’ta düzenlenen toplantıya; CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Cihangir Yılmaz, Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun ve çok sayıda muhtar katıldı.

"Muhtarlarımızla omuz omuza çalışıyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Kara, muhtarların yerel yönetimlerin temel taşı olduğunu belirterek, "Her biri kendi mahallesinin sesi olan muhtarlarımızla omuz omuza çalışıyor, halkın sorunlarına birlikte çözüm üretiyoruz. 106 mahalle muhtarımızla hem geçmiş çalışmalarımızı hem de önümüzdeki döneme dair projelerimizi değerlendiriyoruz" dedi. Kara, "Katılımlarıyla bizlere güç veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gönül köprüleri kurduk"

Başkan Kara, ilk bir yıllık dönemde mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla doğrudan temas kurduklarını belirtti. Kara, "Bu dönemin en büyük kazanımı, gönül köprüleri kurmak oldu. Vatandaşlarımızın sorunlarına yerinde ve kalıcı çözümler üretmeye çalıştık" diye konuştu.

Yeni projeler yolda

Başkan Kara, Ilıca Mahallesi’nde temeli atılan kreş ve gündüz bakımevinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve bu tesisin yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilerek hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Otizm merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu projelerinin de temelinin yakında atılacağını belirten Kara, bu tesislerle hem engelli bireylere destek sağlanacağını hem de gençlerin sporla buluşmasının teşvik edileceğini ifade etti. Özellikle öğrenciler ve gençler için yeni bir kütüphane projesi üzerinde çalıştıklarını da dile getiren Kara, bu projeyle eğitim imkanlarını daha da artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Başkan Kara, sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen projelere de değinerek, Manavgat’ta ikinci halk lokantasının açılacağını duyurdu. İlk lokantanın halktan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Kara, yeni açılacak lokantada da öğrencilere düşük fiyata yemek sunulacağını, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara ise ücretsiz yemek desteğinin devam edeceğini belirtti.

"Daha mutlu bir Manavgat için çalışıyoruz"

Toplantının sonunda birlik ve beraberlik mesajları veren Kara, "Bu kent hepimizin. Daha yaşanabilir, daha mutlu bir Manavgat için hep birlikte çalışacağız. Adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını sürdüreceğiz" dedi. Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.