Sarp kayalıklara tırmanma becerileri ile dikkatleri üzerlerine çeken koruma altında bulunan dağ keçileri, Elazığ’da sürü halinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Yurtbaşı beldesinde görüntülendi. Bölgeden geçen bir vatandaş, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini görünce o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sürü halinde olan dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.

Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.