Konya’nın Derebucak ilçesinde, sarp kayalıklardaki uçurumda mahsur kalan 3 keçi arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi’nde otladığı sırada bazı keçilerin sarp kayalıklarda mahsur kaldığının belirtilerek yardım istenmesi üzerine harekete geçen arama kurtarma ekibi çalışma başlattı. Bölgeye giden görevliler, uçurumda ilerleyemeyerek hareketsiz bekleyen 3 keçiyi saatlerce süren zorlu bir çalışma sonrasında mahsur kaldığı alandan kurtararak sahibine teslim etti.