Konya’da yaşanan kuraklık dolayısıyla çiftçilerinin yağmur dualarına çıktığı ilçelerde yağış sevinci yaşanıyor.

Meteorolojinin günler öncesinde bilgisini verdiği yağışlı hava Konya ve ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Ekili alanları için yağışların devamını bekleyen çiftçilerin yüzünü güldüren yağmur yağışı, kuraklıktan etkilenen göl, baraj ve göletlerin doluluk oranına da olumlu katkılar sağladı. Son 3 günde Konya’da hangi ilçeye ne kadar yağış düştüğü meteoroloji verilerine yansıdı. Hazırlanan rapora göre, Konya’da son 24 saatte en çok yağışı alan bölge Selçuklu ilçesinde bulunan Sille Barajı olurken, metrekareye 36,6 kilogram yağış düştü. Akşehir’de 29, Meram Güneydere Mahallesinde ise 24,6 kilogram yağış ölçüldü. Beyşehir, Derebucak ve Hüyük de yağış alan yerler arasında yer alırken, son 24 saat içerisinde Beyşehir’de metrekareye düşen yağış 9,2 kilogram olarak ölçüldü. Yeşildağ Orman Sahasında bu miktar 4,3 olarak kayıtlara geçti.

Son 3 günde Konya’da en çok yağış alan bölgeler ve metrekarede ölçülen yağış miktarları ise: "31 Mayıs Cumartesi günü, Selçuklu/Sille Barajı (36,6), Akşehir (29,0), Meram/Güneydere Mahallesi (24,6), Çeltik (21,2), Yunak (19,2), Meram İnlice Mahallesi (16,8), Seydişehir (16,8), Kadınhanı Altınova TİGEM (16,0), Sarayönü (15,5), Bozkır (15,4), Derbent (15,1), Derebucak (12,5), 30 Mayıs Cuma günü: Karatay Göçü Köyü Bozdağ (22,4), Seydişehir Alacabel (19,4), Bozkır Sarıoğlan beldesi (16,1), Derebucak (15,0), Çumra (15,0), Meram İnlice Mahallesi (14,5), Cihanbeyli (13,4), Altınekin (12,2), Karapınar Sazlıköyü (10,3), Karatay Esentepe Mahallesi (9,5), Ahırlı (8,1), Beyşehir (7,6). 29 Mayıs Perşembe günü; Seydişehir Alacabel (8,5), Akören (3,3), Derbent Aladağ (2,7), Meram Kayhüyük Mahallesi (2,6), Derbent (2,1).