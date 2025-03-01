Keşanlı eski gazeteci ve radyocu, şu anda paramotor pilotu olan Yılmaz Özkaya, Saros Körfezi Erikli Sahili’nden havalanarak gökyüzünden Ramazan ayını kutladı. Özkaya, “Ramazan ayının sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için güzelliklere vesile olmasını diliyorum” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, Saros Körfezi üzerinde anlamlı bir uçuş gerçekleştirdi.

Erikli Sahili’nden havalanarak gökyüzünden Ramazan ayı için özel kutlama mesajı veren Özkaya, uçuş sırasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gökyüzünden yaptığı kutlama mesajında Özkaya, "Bugün Ramazan’a ulaştık. Bu güzel ayın sadece Müslümanlar için değil, insanlık için de güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu güzel ayı manasına uygun şekilde kutlamayı Allah nasip eder. Ramazan ayınız hayırlı ve mübarek olsun. Saros Körfezi Erikli Sahili’nden sevgilerimle.” ifadelerini kullandı.

Özkaya’nın farklı ve dikkat çekici kutlama yöntemi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

https://youtu.be/qM56EYUDaeY