Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Ramazan ayına özel düzenlenen programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii’nde, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "Gençler Teravihe Koşuyor" programı çerçevesinde Peygamber efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine sunuldu. Teravih namazının ardından gerçekleştirilen programa Din Hizmetleri Uzmanı Beytullah Tokaç, İlçe Vaizesi Ayşenur Özkul, Kur’an Kursu Öğreticisi Nisanur Uzun, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, Gençlik Koordinatörü Yardımcısı Kadir Ertaş, Gazi Süleyman Paşa Camii İmam Hatibi Âlim Yılmaz ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii İmam Hatibi Hikmet Ögtem katıldı.

Cam fanus içinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, dualar ve salavatlar eşliğinde ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görmek için camiye akın ederken, salavatlar eşliğinde duygusal anlar yaşandı. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar bu manevi atmosferi cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Program sonunda Şarköy Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu özel program, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.