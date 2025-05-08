Kartepe’de yürütülen yol iyileştirme çalışmaları kapsamında Sarımeşe Mahallesi’ne 750 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arzum Sokak, Battal Sokak ve Gönül Sokak’ta toplam 355 metre uzunluğundaki güzergaha 750 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde takip eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ekiplerden bilgi aldı. Kocaman, yaptığı açıklamada, "Kartepe’mizin dört bir yanında, mahalle mahalle ihtiyaçları belirleyerek yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sarımeşe Mahallemizde Arzum, Battal ve Gönül Sokak’ta 750 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Bu bölgede beklenen altyapı iyileştirmesini hızlıca hayata geçirmiş olduk" dedi.