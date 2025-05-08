Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılının ilk 3 ayında tedavisi tamamlanan 15 yaban hayvanı doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirilen yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanları, ekipler tarafından teslim alınarak gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salındı. Doğaya kazandırılan türler arasında guguk kuşu, kerkenez ve tilki gibi Bolu ekosisteminde önemli yer tutan hayvanlar da yer aldı.

Yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kentte, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri de yürütülüyor. Bu kapsamda, "Yaban Hayatı İnsan Etkileşimleri ve Farkındalık Seminerleri" kapsamında yılın ilk çeyreğinde din görevlileri, muhtarlar ve kolluk kuvvetlerinden 185 kişiye eğitim verildi. Ayrıca 319 ilkokul öğrencisiyle yaban hayatı temalı seminerler gerçekleştirildi.