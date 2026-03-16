Çayırova'da Ramazan Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram dolayısıyla ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden Fatih Caddesi'nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yürütülen mesaide; yol süpürme araçları, su tankerleri ve konteyner yıkama araçları kullanıldı. Çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada cadde baştan sona yıkanarak temizlendi.

Ekiplerin ilçe genelinde belirlenen program dahilinde temizlik mesaisine devam edeceği bildirilen açıklamada, '7 gün 24 saat ilçe sakinlerimiz için sahadayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Fatih Caddesi'nde detaylı yıkama çalışması gerçekleştirerek güzergahı bayrama hazır hale getirmiştir' ifadelerine yer verildi.