Kartepe Belediyesi tarafından çocukların sosyalleşmesini sağlamak ve sanata olan ilgilerini artırmak amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 'Çılgın Mucit Amca' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İcat yapmayı seven ancak sakarlıklarıyla dikkati çeken bir mucidin maceralarını konu alan oyun, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Gösteride, minik izleyiciler de zaman zaman olaylara dahil olarak sahne heyecanına ortak oldu.

Merak duygusunun ve araştırmanın öneminin vurgulandığı oyunla, çocuklara bilimin eğlenceli yönleri aktarıldı.