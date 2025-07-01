Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Şehit Esin Akay İlkokulu ve Çanakçı İlkokulu öğretmenleri ile ailelerinin oluşturduğu 18 kişilik kafile, yaz tatillerini değerlendirerek Bursa’nın tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Kafile, Osmanlı Devleti’nin kurucularından Osman Bey ve Orhan Bey’in türbelerinin yanı sıra Bursa’nın birçok tarihi ve kültürel alanını gezerek keyifli bir kültürel deneyim yaşadı.

Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz tatilimizi ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederek değerlendiriyoruz. Bursa’da Osmanlı’nın izlerini taşıyan tarihi mekanları ziyaret ettik ve çok güzel hatıralar biriktirdik. Tarih bilinci ve kültürel miraslarımızı tanıtmak adına bu tür geziler oldukça önemli." dedi.

Altıntaş ayrıca, önümüzdeki hafta 4. sınıf öğrencileri ve ailelerini kapsayan Batı Karadeniz illerine yönelik bir gezi planladıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızın hem doğa güzelliklerimizi hem de tarihi zenginliklerimizi yakından görmeleri, onların yaşamları boyunca unutamayacakları bir deneyim olacak." diyerek gezi planlarının devam edeceğini belirtti.

Sarıgöllü öğretmenlerin kültürel gezi programı, meslektaşlar ve aileleri arasında büyük memnuniyetle karşılandı.