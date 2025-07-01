Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Tören, saat 10.30’da Akçay Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam eden programa; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Piyade Tugay Komutanı Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, daire amirleri, Edremit Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli katıldı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Edremit Liman Başkanı Musa Uykur gerçekleştirdi.

Buradaki tören sonrası Akçay sahilinde onlarca özel tekne ve balıkçı teknesinin katılımıyla deniz korteji oluşturuldu. Türk bayraklarıyla süslenen tekneler, sahil boyunca geçiş yaparak etkinliğe görsel bir şölen kattı. Programın son bölümünde ise protokol üyeleri, TCSG 84 Sahil Güvenlik Hücümbotu ile Akçay İskelesi’nden denize açılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitler ve deniz şehitlerinin aziz hatırası anısına denize çelenk bıraktı.