Gemlik’te peş peşe gelen deprem sırasında tıraş sırasında sarsıntıyı hisseden berber, makası elinde müşteriyle birlikte sokağa koştu.

Merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesi olan 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, çevredeki il ve ilçelerde de hissedilirken, özellikle Gemlik merkezde vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Tıraş olmak için berbere giden bir vatandaş, sarsıntıyı hissedince panikle yerinden fırladı. Aynı anda berber ve çırak da müşteriyle birlikte can havliyle dışarı çıktı.

Bir diğer görüntü de ise depremin sarsıntısı anında çıkan ses herkesi ürpertti.