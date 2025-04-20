Sarıgöl’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen okullar arası futbol ve voleybol turnuvaları tamamlandı.

Yapılan final müsabakaları sonunda futbolda Mimar Sinan İlkokulu şampiyon olurken, voleybolda ise Atatürk Ortaokulu şampiyonluğu göğüsledi. Şampiyon olan takımlara İlçe Kaymakamı Halil Dalak tarafından kupaları takdim edildi. Sarıgöl Kaymakamı Dalak, "Spor dostlukları, mücadeleci olmanızı ve centilmenlik duygularını geliştirir, sağlıklı kalmanızı sağlar. Turnuvada şampiyon olan takımları kutlar, başarılar dilerim" dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkokullar arası futbol, ortaokullar arası voleybol turnuvaları çekişmeli bir şekilde oynanan müsabakalar sonunda tamamlandı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarım" dedi.