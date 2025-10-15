Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrencilerin güvenle okullarına ve evlerine ulaştırılması amacıyla öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kaymakamlık oluru ile kurulan Okul Servis Araçları Denetim Komisyonu, günü gerçekleştirdiği denetimde, servislerin yönetmeliklere uygunluğunu ve güvenlik önlemlerini inceledi. Yapılan kontrollerde, servis araçlarının öğrencilerin güvenli taşınmasına uygunluğu tek tek denetlendi. Yetkililer, öğrenci güvenliğinin sağlanması için bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla ve daha sık şekilde devam edeceğini bildirdi.

Denetime Komisyon Başkanı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Şen, Jandarma temsilcisi Ramazan Altıntaş, Trafik Jandarma görevlisi Hasan Ayaz, Trafik Polisi Süleyman Yaşar, Trafik Polisi Süleyman Örnek, okul idarecileri ve diğer komisyon üyeleri katıldı.