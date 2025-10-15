Tech Brands Türkiye araştırmasının ’Taşınabilir Bilgisayar’ kategorisinde Casper, Türkiye’nin En Teknolojik Markası seçildi.

Casper, 34 yıldır Türkiye’de geliştirdiği teknolojilerle Pazarlamasyon ve NielsenIQ Türkiye iş birliğiyle bu yıl 6’ncısı düzenlenen Tech Brands Türkiye 2025 araştırmasında ‘Taşınabilir Bilgisayar’ kategorisinde Türkiye’nin En Teknolojik Markası seçildi. Marka, araştırmanın başladığı ilk yıldan bu yana üst üste 6. kez çeşitli bilgisayar kategorilerinde bu ödüle layık görüldü.

"Yenilikleri sahiplenmeye ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam edeceğiz"

Ödülün teknolojiye ve inovasyona adanmış emeklerinin simgesi olduğunu belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şunları söyledi:

"Her yeni fikir, her yeni ürün ve attığımız her kararlı adım bizi bugüne taşıyan büyük bir emeğin, tutkunun ve ekip ruhunun yansımasıdır. Kullanıcılarımızın güveni, ekibimizin azmi ve ülkemize duyduğumuz inançla teknolojiyi Türkiye’de geliştirmenin ve yeniliği cesaretle sahiplenmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yalnızca markamızın değil ülkemizde teknolojiyi geliştirme konusundaki kararlılığımızın da güçlü bir göstergesidir. 34 yıllık birikimimiz, tutkuyla çalışan ekibimiz ve kullanıcılarımızın bize duyduğu güvenle Türkiye’yi teknoloji üretiminde gururla temsil ediyoruz. Yenilikleri cesaretle sahiplenmeye ve kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."