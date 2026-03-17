Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde, her yıl Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi dolayısıyla geleneksel iftar yemeği verildi.

Mahalle hayırseverleri tarafından uzun yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında düzenlenen iftar programı, mahalle camisinin bahçesinde gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, birlik ve beraberlik içinde aynı sofrada oruçlarını açtı.

Aşağıkoçaklar Mahallesi Muhtarı Ercan Akdeniz, Kadir Gecesi iftarının geçmişten bugüne önemli bir gelenek olduğunu belirterek, 'Atalarımızdan bu yana mahallemizde Kadir Gecesi'nde iftar yemeği vermek bir gelenek haline geldi. Hayırseverlerimizin katkılarıyla hazırlanan bu sofralarda mahalle halkımız bir araya geliyor' dedi.

Yoğun katılımın olduğu iftar programına Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katılarak vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.