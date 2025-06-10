Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu’nun yeni binasının tamamen bitmesinin ardından başka bir okulda eğitim öğretim gören öğrenciler tekli eğitime başladı.

Yeni ortaokulun hizmete girmesi ile birlikte 4 yıldır ikili öğretim gören okulun öğrencileri tekli öğretime geçmiş oldu. Okulun resmi açılışın eylül ayında yapılacağını kaydeden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "İlçemiz Şehit Esin Akay Ortaokulu yeni binasının tüm resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortaokul bölümü öğrencileri yeni binamızda ders başı yapmaya başladı. Veliler, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz rahatladı. Öğrencilerimiz yeni karnelerini yeni binamızda alacak. Hayırlı olsun." dedi. Resmi açılışın eylül ayında yapılacağı öğrenilen okulda 249 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü öğrenildi.