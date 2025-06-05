Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar, Çimentepe, Özpınar ve Çanakçı mahallelerinde asırlardır sürdürülen arife günü geleneği bu yıl da yaşatıldı. Geleneğe göre, çocuklara büyükleri tarafından şeker, lokum, çikolata ve kurabiye dağıtıldı.

Yalnızca dini bayramlarda gerçekleştirilen gelenekte, çocuklar sabah namazının ardından cami önünde toplandı. Mahalle halkı tarafından sıraya giren çocuklara şeker, lokum, kurabiye ve çikolata gibi ikramlar dağıtılırken, çocuklar, topladıkları şekerleri poşetlere koyarak evlerine götürdü ve büyüklerinin ellerini öperek teşekkür etti.

Sarıgöl Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Ali Torun, arife geleneğinin asırlardır sürdürüldüğünü belirterek, "Bizler, büyüklerimizden gördüğümüz bu güzel geleneği yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günlerinde yılda iki kez bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sabah namazından sonra çocuklarımıza şeker dağıtarak hem onları sevindiriyor hem de büyüklerine saygıyı öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu geleneği yaşatmaya kararlıyız" dedi.