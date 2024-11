AK Parti Eskişehir İl Yönetimi tarafından Sarıcakaya ve Mihalgazi 8’inci Olağan İlçe Kongreleri coşkuyla gerçekleştirildi.

Kongreye; Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, Milletvekilleri; Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilât mensubu yoğun katılım sağladı. Kongrelerdeki coşku için teşkilât mensuplarına teşekkür eden Milletvekili Fatih Dönmez, “Birlik ve beraberlik ruhuyla yürüttüğümüz ilçe kongrelerimize devam ediyoruz. Teşkilatımızın ve hemşehrilerimizin büyük coşkusuyla kongremizi gerçekleştirdik. Göreve seçilen Hikmet Aknur ve Ali Akkar başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Sarıcakaya ve Mihalgazi’nin yerinin farklı olduğunu belirterek, “Güzel ve şirin ilçelerimiz Sarıcakaya ve Mihalgazi’de ilçe kongrelerimizi büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de bu şekilde birlik içinde olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Kongrelerde seçilen başkanlarımızı ve yönetimlerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak şunları söyledi:

“AK Parti’de kongreler; yenilenme ve birlik beraberliğin perçinlenme sürecinin bir parçasıdır. 81 ilde olduğu gibi güzel şehrimiz Eskişehir’de için de 8. Olağan Kongre Sürecimiz şu an olduğu gibi coşkulu şekilde devam ediyor.Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde AK Parti teşkilâtımızın gücünü ve birliğini bir kez daha sergilemek için bir araya geldik. Bu kongreler yeni hedeflere doğru hep birlikte ilerleyişimizin başlangıcıdır. Sarıcakaya ve Mihalgazi’nin geleceği için daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye ve daha fazla gayret etmeye kararlıyız. AK Yaşmaklı hanımlar önümüzdeki süreçte özellikle sizlere büyük görev düşüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere ayrı değer verdiğini çok iyi biliyorum. Bunun karşılığını veriyorsunuz ki burada bir belediyemiz var ve gururlu şekilde konuşabiliyoruz. Sizlere ve bütün ilçe teşkilatımıza, davamız için gayret eden her bir kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle, deyim yerindeyse kaleleri içerden fethetmeye devam edecek, Sarıcakaya’yı ve Mihalgazi’yi daha güzel yarınlara taşımak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın gönüllerine girmek adına teşkilât olarak, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman halkımızla iç içe olmalı ve halkımızla birlikte yürümeliyiz. Sözlerime son verirken, Sarıcakaya İlçe Başkanımız Hikmet Aknur ve Mihalgazi İlçe Başkanımız Ali Akkar ile seçilecek olan yönetim kurulu üyesi her bir kardeşime hayırlı olsun dileklerimi iletiliyor, 8. Olağan Kongre sürecimizin; ülkemiz, milletimiz, partimiz, Sarıcakaya, Mihalgazi ve Eskişehir teşkilâtımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”