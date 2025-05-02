Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bağımsız Kısa Film Festivali (EBKFF) gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde açılış töreni düzenlendi. Festivalin ilk günüde Tarık Akan’ın başrolünde olduğu 1987 yapımı ‘Çark’ filminden özel bir kesit izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz ile söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi sonrası ise festivalin jüri üyelerinden Mazlum Çimen katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında kentin kültür-sanat takvimine yeni bir soluk getirecek olan Bağımsız Kısa Film Festivali’nin genç sinema sanatçılarını desteklemek ve bağımsız kısa film üretimlerini görünür kılmayı amaçladığı belirtildi.

"Seneye uzun metraj filmler yarışacak"

Bir hayalle yola çıktıklarını anlatan Eskişehir Sinema Derneği Başkanı Turgay Aksoy, "Biz bu hayali ilk kurduğumuzda 5 kişiydik. ‘Eskişehir’de uzun metraj yarışmalı bir film festivali yapmak istiyoruz’ dedik. Bunun yolunun nasıl olacağını düşündüğümüzde kısa film festivali yapmakla başlamak gerektiğini düşündük. Bu sene o yüzden kısa film festivali düzenliyoruz" dedi.

"Bir hayalle başladık, şimdi kocaman bir aileye döndük"

Bu fikri anlattıkları kişilerden birisinin Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olduğundan bahseden Aksoy, "Sayın Başkan, sağ olsun bize çok büyük destekler verdi. Odunpazarı Belediyesi’nin bütün çalışanları yoğun emek gerektiren bu festivalin altından kalkabilmemiz için çok büyük destekler verdi. Yine özel bir isim Lütfü Yüksel’in sağ olsun çok büyük destekleri oldu. Şu an burada olmamızın en büyük nedenlerinden birisi kendisi, şükranlarımı sunuyorum kendisine. Bir hayalle başladık, 5 kişiydik, şu anda kocaman bir aileye döndük. Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali, seneye uzun metraj yarışmalı bir festivale dönüşecek Ve burada uzun metraj filmler yarışacak. Uzun metraj filmlerin yönetmenleri, oyuncuları burada bize konuk olacaklar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum" şeklinde konuştu.

"Sanatı özgürleştirici gücüyle destekliyoruz"

Konuşmasına herkesin 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak başlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, zaman içinde 1 Mayısların çok daha özgürce kutlanacağını söyledi. Bu özgürlük ortamının yakın olduğunun da altını çizen Başkan Kurt, şu ifadelere yer verdi:

"Umarım en yakın sürede sandık önümüze gelecek ve o özgürlüğe hep birlikte kavuşacağız. Biz Eskişehir’de sanatın her türlüsünü desteklemeye, öne çıkarmaya ve özgürleştirici gücünden yararlanmaya çalışan anlayışla belediyecilik yapıyoruz. Sosyal belediyeciliğin temel değerlerinden birisi de kültür ve sanat işlerine önem vermektir. Odunpazarı Belediyesi olarak da bu konuda yeterince çaba gösteriyoruz. Değerlendirme sizlere ait, ama Eskişehir’de sanat gerçekten ciddi anlamda destek buluyor. O nedenle bu festivalde bize destek olan başta Sayın Lütfü Yüksel olmak üzere hem Büyükşehir Belediyemize hem de Tepebaşı Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Başarılar ve iyi seyirler diliyorum."

Başkan Kurt konuşmasının ardından festivalin destekçilerinden Eskişehirli İş İnsanı Lütfü Yüksel’e cam plaket takdim etti.

"Eskişehir daha fazlasını hak ediyor"

Bağımsız Kısa Film Festivali’nin Eskişehir’e çok yakışacağını belirten İş İnsanı Lütfü Yüksel, festivalin başarılı geçmesini ve kalıcı hale gelmesini diledi. Eskişehir’in kültür ve sanata yatkın, bu tür programları fazlasıyla hak eden bir şehir olduğunu vurgulayan Yüksel, "Üniversiteleri ve güçlü öğrenci potansiyeliyle Eskişehir, çok daha fazlasını hak eden bir il. Bu nedenle festivali duyar duymaz elimden gelen desteği vermeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"Eskişehir’in sanatçıya verdiği desteği de görmüş olduk"

Lütfü Yüksel’e CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da teşekkür plaketi takdim etti. Yüksel’in ailesi birlikte ömrünün tamamını Eskişehir’e adayan çok önemli isimlerden bir olduğunu belirten Arslan, "Kazandığını bütünüyle Eskişehir’e harcayan, Eskişehir’e yatırım yapan, fabrikası ile istihdam oluşturan, öte yandan da yapmış olduğu hayır işleri ile de gerçekten ödüllendirilmesi gereken insanlardan. Bugün, Eskişehir’in kültür ve sanat yönüyle de gelişmesi açsından sanata ve sanatçıya verdiği desteği de görmüş olduk. Lütfü Yüksel ve ailesine şükranlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi sanata ve sanatçıya verdiği değeri, bugün sinema sanatına sunduğu destek ve katkılarla bir kez daha gösteren Kazım Kurt’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çark aslında çok şey anlatmaktadır"

Konuşmaların ardından Tarık Akan’ın başrolünde olduğu 1987 yapımı ‘Çark’ filminin yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz ile kısa bir söyleşi gerçekleştirildi. Konuşmasına "Ben Eskişehir çocuğum" diyerek başlayan Hiçdurmaz, annesinin köylü, babasının ise marangoz olduğunu söyledi. Bu nedenle yapmak istediği filmin zaten bir işçi filmi olduğunu ifade eden Hiçdurmaz, şöyle konuştu:

"Çark, bugüne kadar bizim ülkemizde yapılan en önemli işçi filmlerinden birisi. Çark bir anlamda da işçi sınıfının küçük bir kültürlenmeden geçerek, kendini de geliştirmelerini sağlamıştır. Çark, bir anlamda da Kazlıçeşme işçilerinin ortaçağ zihniyeti ile çalışmalarına, asitli bir takım ilaçlarla üretim yapan deri işi çalışanlarının hayatlarını anlattı. Ben bu öyküyü aldığımda filmin adı ‘Direniş’ti. Yapımcı Direniş adını çok sert buldu. Ben de, ‘O zaman filmin adını Çark koyalım’ dedim. Çark aslında çok şey anlatmaktadır."

‘Çark’ gösterimi ve konser

Söyleşinin ardından, Çark filminin gösterimi yapıldı. Film gösterimi sonrası yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz tekrar sahneye çıkarak seyircilerin sorularını yanıtladı. Programın devamında, festivalin jüri üyelerinden Mazlum Çimen katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Kapanış ve ödül töreni 4 Mayıs’ta

Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali, 2 Mayıs Cuma günü (Bügün) devam ediyor. Festival çerçevesinde gösterim seçkisine dahil olan 9 film, 100. Yıl Kültür Merkezi’nde sinemaseverlerle buluştu. 3 Mayıs Cumartesi günü (Yarın) ise finalist 10 kısa film, 100. Yıl Kültür Merkezi’nde yönetmenlerinin katılımıyla gösterilecek. Gösterimlerin ardından izleyicilerle kısa söyleşiler de yapılacak. Festival, 4 Mayıs Pazar günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Sanat ve Kültür Sarayı’ndaki (Opera) ödül töreniyle sona erecek. Gecede, ‘Emek Ödülleri’nin sahipleri açıklanacak ve usta sanatçı Metin Akpınar’la kısa bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ardından dereceye giren filmlere ödülleri takdim edilecek. Törenin kapanışı ise Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası’nın film müziklerinden oluşan özel konseriyle yapılacak.

Açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Sinema Derneği Başkanı Turgay Aksoy, Eskişehirli iş insanı Lütfü Yüksel, Yönetmen Muzafer Hiçdurmaz, Jüri Üyelerinden Akademisyen ve Oyuncu Abdül Süsler, Akademisyen Ulaş Işıklar, Oyuncu Gül Korkmaz, Ankara Sinema Derneği Başkanı ve Gezici Festival Direktörü Ahmet Boyacıoğlu ile çok sayıda sinemasever katıldı.