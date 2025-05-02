Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içerisinde kent genelinde gerçekleştirdiği yol yapım ve genişletme çalışmalarıyla açtığı 8 bulvar ile trafiğe nefes aldırdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin büyük önem verdiği çalışmalar sayesinde, pek çok cadde ve sokak bulvar niteliğine kavuşarak hem mahalle sakinlerinin hem de esnafın yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yol ve kaldırım (tretuvar) çalışmalarıyla şehrin farklı mahallelerinde ulaşımı daha güvenli, modern ve konforlu hale getirdi. Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde, birçok cadde ve sokak bulvar niteliğine kavuşturulurken, şehirdeki trafik yoğunluğu da önemli ölçüde azaldı.

"Sokaklardaki çalışmalarımızı tamamlayarak bulvar niteliğine kavuşturduk"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Niyazi Solak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2024 yılında yürüttüğümüz yol ve tretuvar çalışmaları çerçevesinde Şirintepe mahallemizdeki Örme ve Girneliler sokakta, Esentepe mahallemizdeki Sırma, Osmanpaşa ve Akkurt sokakta, Yeşiltepe mahallemizdeki Şehit Ali İlbay ve Fatih Bulvarı’nda ayrıca Sakintepe ile Kozkayı mahallelerimizi birbirine bağlayan bağlantı yolunda genişletme ve tretuvar çalışmalarımızı tamamlayarak, bulvar niteliğine kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

"Şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum"

Çalışmaların mahallesinde memnuniyetle karşılandığını belirten Şirintepe Mahalle Muhtarı Ali Tıkız, "Alt yapı ve asfalt çalışmalarını sorunsuz ve modern şekilde tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve ekip arkadaşlarına şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Hem trafik rahatladı hem de bizler"

Mahalle halkı ise yeni yollar sayesinde hem görsel hem de işlevsel anlamda büyük bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Mahalle sakinleri, "Mahallemizde yeni yolların açılması ve bulvar niteliği kazanması ile modern bir görünüme kavuştuk. Esnaflar olarak işlerimiz açıldı, altyapı güzel yapıldı. Hem trafik rahatladı hem de bizler" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

"Yaşamı kolaylaştıracak uygulamalara aralıksız devam edeceğiz"

Çalışmaları değerlendiren Başkan Ayşe Ünlüce ise, şunları söyledi:"2024 yılı boyunca kent merkezi ve kırsalda yollarımızı daha güvenli hale getirmek için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Bu süreçte özellikle çalışma yaptığımız bölgelerdeki kıymetli hemşehrilerimin anlayış ve sabrı için çok teşekkür ediyorum. Kent merkezi ile kırsalda emekçilerimizin alın teriyle, şehrimize değer katacak çalışmalara ve Eskişehirlilerin yaşamını her alanda kolaylaştıracak uygulamalara aralıksız devam edeceğiz. 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla, yatırım programımız doğrultusunda, şehrimizin dört bir yanına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Hep birlikle, Eskişehir’imizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."