Eskişehir’de Sabri Kılıçoğlu Ortaokulu ve Süleyman Şah Anadolu Lisesi’nin açılış programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Her 2 okulumuz da 24 sınıflı olup, içinde spor salonları ve benzeri birçok donanıma sahiptir. Bu okullar, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern imkânlarla donatılmıştır" dedi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde kamu kaynakları ile yaptırılan Sabri Kılıçoğlu Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan Vali Aksoy, "Eğitimde başarının sağlanabilmesi için, eğitim ortamlarının çağın gereklerine uygun, sağlıklı ve elverişli olması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, okullarımızın fiziki şartlarını daha iyi bir konuma getirmek amacıyla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Millî Eğitim Bakanlığımızın yatırım programına aldığı okulları inşa ederek eğitim-öğretim hayatına kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle, yapılan deprem testleri sonucunda yıkılması gereken okulları önceliklendirerek ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni okul binaları inşa ederek, bu alandaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her 2 okulumuz da 24 sınıflı olup, içinde spor salonları ve benzeri birçok donanıma sahiptir"

Eskişehir’de okul yapımına katkı sağlayan tüm hayırseverlere yürekten teşekkür ettiğini de dile getiren Vali Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Verdikleri destekler bizler için son derece kıymetlidir ve inanıyorum ki bundan sonra da bizlere önemli katkılar sağlamaya devam edeceklerdir. Her 2 okulumuz da 24 sınıflı olup, içinde spor salonları ve benzeri birçok donanıma sahiptir. Bu okullar, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern imkânlarla donatılmıştır. İnanıyorum ki bu okullardan yetişen gençlerimiz, gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacak, birçok alanda önemli görevler üstleneceklerdir. Bu okulların yapımında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnşaatı üstlenen firmalara da ayrıca teşekkür ediyorum."

Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve protokol üyelerinin de yer aldığı program, öğrencilerin gösterilerinin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi. Programdan sonra Vali Aksoy ve protokol üyeleri, Sabri Kılıçoğlu Ortaokulu’nu gezerek incelemelerde bulundu. Sınıfları ziyaret eden Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti.