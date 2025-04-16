Edirne Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS) üyeleri geçtiğimiz hafta sonu, 1992 Yılında Eruh bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından Şehit edilen Jandarma Komando Er Hasan Yavuz anısına bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kalabalık bir katılımla gerçekleştirilen anma yürüyüşü sonunda şehidimizin ailesi tarafından katılımcılara hayır ikramı yapıldı. Sardos tarafından hazırlanan rota ''Şehit Hasan Yavuz Parkuru'' adı altında Wikiloc.com Dünya yürüyüş rotaları sitesine kaydı yapılarak adı ölümsüzleştirildi.

Şehidimizin ablası Sevil Özçakır ailesi adına duygularını şu şekilde ifade etti; “Çok duygu yoğunluğu yaşadığımız bir gün geçirdik. Otuz üç yıl önce şehadet mertebesine ulaşan kardeşimizin anısı ve acısı hep içimizde. Aradan yıllar geçse de bu acı içimizde bir kor olarak hep kalmaya devam edecek, ruhu şad olsun huzur içinde uyusun. Kardeşimizin adını yaşatmak için yapılan bu etkinliğe katılan herkese ve organize eden SARDOS dernek yönetimine yürekten teşekkür ederiz.”

Sardos Dernek Başkanı Faruk Eker de etkinlikle ilgi şu açıklamayı yaptı; “Aynı zamanda dernek üyemiz olan aile bireylerinden gelen talep üzerine şehidimiz adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Ülkemizin bekası için canını veren, kanını döken tüm şehit ve gazilerimiz bizim için kıymetlidir. Onların sayesinde bugün bu topraklar üzerinde hür ve korkusuzca hayatımızı sürdürüyoruz. Terörün, ölümün, savaşın, acının olmadığı , huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya en öncelikli dileğimizdir. Ama yaşanan bir acı varsa, bunun için bir bedel ödendi ise bunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Her şehit haberinden sonra harabe görünümlü evlere asılan al bayrağımızın ve akabinde dökülen ''Vatan Sağ olsun'' sözleri ve görüntüleri zihnimize kazındı unutmadık, unutturmayacağız. Ruhları şad olsun, huzur içinde uyusunlar.”