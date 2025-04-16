Bursa Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Koordinatörlüğü’nün akademi-sanayi iş birliklerini güçlendirmek ve üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırmak amacıyla başlattığı "Uludağ Tematik Kahve Günleri" etkinlik serisinin ilki "Yapay Zeka" başlığı altında düzenlendi.

Her ayın ilk çarşamba günü düzenlenmesi planlanan etkinlik serisinin birinci buluşması, akademisyenler ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek yapay zeka alanındaki güncel gelişmelerin, proje fikirlerinin ve iş birliği imkanlarının samimi bir ortamda ele alınmasına zemin hazırladı. Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu ile birlikte çok sayıda akademisyen, sanayi temsilcisi ve paydaş katılım sağladı.

"Potansiyelimize ulaşmak için hamleler yapıyoruz"

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bir araştırma üniversitesi olarak hem Türkiye’de hem uluslararası üniversite sıralamalarında iddia sahibiyiz ve potansiyelimize uygun seviyeye ulaşmak için hamle etmiş durumdayız. Üniversite sektöründe bir yarışla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ve o yarışta yol alabilmemiz için hoca başına nitelikli yayınlarımızı arttırmanın yanında, ulusal ve uluslararası proje ile dış fonları üniversitemize çekmemiz gerektiğini biliyoruz. 50. yılımızda üniversitemizi, yeni bir dinamizmle çok daha büyük hedeflere doğru taşımak için özel bir gayret gösteriyoruz. 1001 ve 2209 A-B projelerimizde müthiş bir artış oldu. Destek veren herkese, başta idarecilerimiz olmak üzere, hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yol gösterici olmak istiyoruz"

Yapay Zeka’nın, sadece iş dünyasını değil, bütün faaliyetleri kökten dönüştüren etkisine değinen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "18. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşen birinci sanayi devriminin sebep olduğu değişimi hatırlatan bir sürecin içindeyiz. Uzmanlar, gelmekte olan dönüşüm hakkında kendi alanlarına dair bilgi verseler de, resmin bütününe baktığımızda ne tür bir yeni ilişkiler evrimiyle karşı karşıya olduğumuzu kestiremiyoruz. Ancak, ütopyadan distopyaya kadar geniş bir yelpazede yeni bir dünya bizi bekliyor. Böyle bir dünya için gerekli olan hazırlığın gerçekleşeceği yerler de üniversitelerdir. Biz de bu konuda yol gösterici olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Programa ev sahipliği yapan Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise etkinlik sayesinde akademisyenlerin bilgi paylaşımını güçlendirmeyi, sanayi ve kamu ile yenilikçi projeler için zemin oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. İlk etkinlikte katılımcıların 5 dakikalık kısa sunumlar ile yapay zeka alanındaki çalışmalarıpaylaştıklarını aktaran Prof. Dr. Esra Karaca; "Sunumların ardından verilen molalarda ise kahve eşliğinde bilimsel tartışmalar ve network oluşturma imkanı bulundu. Etkinliğin en dikkat çeken yönü, katılımcıların farklı disiplinlerden gelmelerine rağmen ortak temalar etrafında bir araya gelerek sinerji oluşturması oldu. Özellikle sanayi temsilcilerinin akademik bakış açılarıyla buluşması, gelecekteki Ar-Ge projeleri için umut vaat ediyor" dedi.

Etkinlik serisiyle, akademi ve dış paydaşlar arasında etkileşimi artırmak, yenilikçi ve multidisipliner projelerin filizlenmesini desteklemek hedeflediklerinin altını çizen Prof. Dr. Karaca, gelecek buluşmaların farklı temalarla devam edeceğini vurguladı.