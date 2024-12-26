Karabük’te kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Öğlebeli Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Ömer A. idaresindeki 78 ABA 393 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan yaralının Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.