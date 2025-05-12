Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde 5 cihaz kapasiteli Hemodiyaliz Ünitesi hizmete açıldı.

Daha önce Gediz ve Simav ilçelerine taşınarak hizmet alan diyaliz hastaları, artık tedavilerini Şaphane’de alabilecek. Bu sayede hem Şaphane hem de Pazarlar ilçelerindeki hastalar için önemli bir sağlık hizmeti yerinde sunulmuş olacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kütahya İl Sağlık Müdürü Doçent Dr. Ensar Durmuş, "Şaphane için bir ilk olan bu hizmetin ilçemize ve Kütahya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. İlk etapta 16 hemodiyaliz hastasına hizmet verecek olan diyaliz ünitesinin kapasitesi, ihtiyaç halinde artırılabilecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin imkanlar dahilinde ilimizin her ilçesine dengeli bir şekilde ulaştırılması amacıyla gerekli iyileştirmeler yapılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.