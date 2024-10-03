SASKİ, Sapanca Gölü’nde su kalitesini sürdürülebilir olması ve gölün doğal arıtma kapasitesini korumak amacıyla geniş çaplı bir temizleme çalışması başlattı. Aşırı büyüyen sazlık alanlarda yapılacak seyrekleştirme işlemi ile göl yüzeyinin nefes alabilir hale getirilmesi sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Göl kıyısında geniş bir alanı kaplayan sazlıkların aşırı büyümesi sebebiyle su kalitesinin tehlikeye girmesi üzerine harekete geçti. SASKİ, gölün doğal arıtma sistemleri olan sazlık alanlarda, işlem kapasitesinin arttırılması ve göl yüzeyinin nefes alabilir hale getirilmesi amacıyla çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan izinle üç ayrı parselde gerçekleştirilecek olan temizlik çalışmalarının ilk etabı Yanık Mahallesi’nde başladı. Mahalle kıyısında yer alan 675 metre uzunluğundaki sazlık bölge, çevresel ve ekolojik dengeler gözetilerek temizleniyor. Toplamda bin 420 metre kıyı şeridinde temizlik yapılacak.

Çalışmalar sırasında göl ekosistemine zarar verilmemesi için bölgedeki yaban hayat korunacak. Sazlıkların bir kısmı yaban hayvanlarının barınma ve üreme alanı olarak bırakılırken, geri kalan alanlar temizlenecek. Bu sayede Sapanca Gölü’nün biyolojik çeşitliliğine dokunulmadan kıyı şeridi temizlenmiş olacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada gerçekleştirilen bu temizliğin çevresel ve halk sağlığı açısından önemi vurgulanarak, “Kontrolsüz büyüyen sazlıklar suyun dolaşımını engelleyerek su kalitesinin sürdürülebilirliğini düşürmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan izin ile başladığımız projede yaban hayatının sürdürülebilirliğini ön planda tutarak hassas bir çalışma yürütüyoruz. Başlattığımız bu çalışmayla, gölün doğal arıtma kapasitesini güçlendirmeyi ve göl havzasının daralmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.