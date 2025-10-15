Hatay’da şantiye alanında yaşanan göçükte 1 işçi yaralandı.

Belen ilçesi Halilbey Mahallesi’nde bulunan TOKİ şantiye alanında gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucunda 1 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.