Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 23 yaşındaki Müslüm Şimşek hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç ilçesine bağlı Bostancılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Müslüm Şimşek’in kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şimşek, Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.