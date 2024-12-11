Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine, silah, kazma, kürek ve sopalarla saldırı düzenlendi. 2 kişinin yaralandığı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir grup, inşaat malzemeleri satan iş yeri sahipleri ve çalışanlarına silah, kazma, kürek ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak saldırganların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.