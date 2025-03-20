Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla "Öğretmenime Özel" projesini hayata geçirdi. Türkiye’ye örnek olabilecek bu proje, öğretmenlerin Şanlıurfa’daki görev sürelerini uzatmalarına katkıda bulunurken, onların sosyal yaşamlarını da desteklemeyi hedefliyor.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 35 bin 317 personeliyle eğitimde önemli çalışmalara imza atmaya devam ederken, "Öğretmenime Özel" projesi çerçevesinde öğretmenlere özel indirimler ve avantajlar sunuyor. Bu fırsatlardan yalnızca öğretmenler değil, tüm Milli Eğitim personeli ve birinci derece akrabaları da yararlanabilecek.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenlerin eğitimdeki emeklerinin karşılığını bir nebze olsun alabilmelerinin yanı sıra, sosyal yaşamda da kendilerini özel hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Sultanoğlu, "Şehrimizdeki birçok firma ile yaptığımız protokoller sayesinde öğretmenlerimize ve Milli Eğitim personelimize özel indirimler ve fırsatlar sunuyoruz. Amacımız, onların yalnızca sınıflarda değil, günlük yaşamlarında da kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak" dedi.

Firmalara iş birliği daveti

Bu proje, öğretmenlere sunulan imkanların yanı sıra Şanlıurfa’daki işletmeler için de önemli bir iş birliği fırsatı sunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak isteyen firmaları projeye dahil olmaya davet ediyor. Projeye katılmak isteyen firmalar, İl Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan Özel Büro sekmesi ile "Öğretmenime Özel" başvuru alanından veya doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak süreç hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Eğitim camiasına verilen desteğin önemli bir parçası olan "Öğretmenime Özel" projesi, Şanlıurfa’daki öğretmenler için hem ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor hem de eğitimdeki motivasyonu artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, bu projenin Türkiye genelindeki diğer illere de örnek olması bekleniyor.