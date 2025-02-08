Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, namaz sırasında yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle Camisinde yaşandı. Cuma namazı başladıktan kısa bir süre sonra, bir kişi camiden dışarı çıktı. Önce gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alarak giydi, bir süre bekledikten sonra başka bir ayakkabıyı fark etti. İlk giydiği ayakkabıyı kapıya bırakarak diğerini aldı. Çevresini kontrol ettikten sonra hızla camiden uzaklaştı. Hırsızlık anları caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hırsızın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.