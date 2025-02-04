Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 1 buçuk yıl önce 2 lise öğrencisinin ölümü, 14 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı, saklandığı gizli odada, özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Viranşehir ilçesindeki okullar bölgesinde 24 Ekim 2022 günü çıkan silahlı kavgada, lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, cinayet zanlısı, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının şüphelisi ve firarisi olan S.D. isimli şahsın yeri polis ekiplerince uzun uğraşlar sonucu tespit edildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan arama kararına bağlı olarak Özel Harekat Polisleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eve giren polisler, önce binadaki dairelerde cinayet zanlısı S.D.’yi bulamadı. Ancak bina içerisinde yapılan detaylı arama sonucu merdiven boşluklarında betonarme ve briket arkasına kurulmuş tekerlekli düzenek fark eden polis ekibi, betonarme duvarı kırarak girdikleri odada, firari cinayet zanlısını yatar vaziyette saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.