Ressam ve fotoğraf sanatçısı Selman Uzun, tuval üzerine akrilik teknikle yaptığı eserlerinden oluşan "Sessiz Tanıklar" temalı sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Selman Uzun, doğanın içerisinde bulunup canlılarla temas halinde olmanın ve onların yaşam koşullarını belgelemenin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kendimi ve mesleğimi doğanın sessiz tanıklarına adadım" dedi. Sanatın paylaşıldıkça güzel olduğuna vurgu yapan Uzun, yaşadığı duyguları sanatseverlerle buluşturmanın heyecanı içerisinde olduğu ‘Sessiz Tanıklar’ temalı sergisinde doğada fotoğrafladığı belgesel çekimlerinin çıkış noktasıyla tuvalinde yorumladığını söyledi.

Sanatçı kimliğinin aileden geldiğini ve sanatla iç içe bir ailede gözlerini dünyaya açtığını ve sekizinci kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşadığını anlatan Uzun, şunları kaydetti: "Dedem 1900’lü yılların başında heykeltraşlık yapmış, babam Trabzon’da ilk müzik plak marketini kuran kişidir. Amcam ise Trabzon’u ve bölgedeki sanatseverleri sanat galerisiyle tanıştıran ilk kişidir. Sanat olmazsa olmazımdır. Dedemden beri sanatın yer aldığı bir evde büyüdüm. Onların üstlendiği misyonu şu anda ben devam ettiriyorum."

"Yüzümü doğaya çevirip doğanın sessiz tanıklarının sesi oldum"

Geçmişte basın mensubu olarak sayısız habere imza attıktan sonra yüzünü doğaya çevirip doğadaki canlılarla tanıştığını ifade eden Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğadaki canlıların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hem fotoğraf sanatını sürdürüyorum hem de farklı platformlarda çalışmalar yürütüyorum. Türkiye’de 500 farklı kuş türü var bu kuş türlerinin 290’nın fotoğrafladım. Doğanın dengesini bozmakla kendi dünyamızı ve yaşamımıza zarar veriyoruz. Doğadaki bütün olumsuzların tanıkları doğada yaşayan canlılar. Ekosistem içerisinde her canlının bir görevi bulunmaktadır. Örneğin ardıç kuşları olmasa ardıç ağaçları çapraz gaga kuşunun keskin gagası sayesinde selvi ağaçlarının tohumlarını doğaya saçıyor ve bu da doğada selvi ağaçlarının çoğalmasına neden oluyor."

"Sanat eşittir iyilik"

Resim sanatıyla 25 yıldan beri ilgilendiğini söyleyen Uzun, "Gece saat 3’e kadar resim çalışıyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de yaylalara çıkıp doğada yaşayan canlıları fotoğraflıyorum. Tekrar atölyeye dönüp resimlerini çalışıyorum. Fotoğrafladığım canlıları sanatçı kimliğimle yorumlayıp tuvalime aktarıyorum" diye konuştu.

"Dünyaya tekrar gelsem resmi ve sanatı seçerim. Sanat evrenseldir, sanatın dili, dini, ırkı yoktur" diyen Uzun, "Sanatın birleştirici ve iyileştirici yönü var. Sanat dünya için olmazsa olmazdır. Sanat eşittir, iyiliktir. Hayatımıza değer katıp yaşadığımız toplumu daha ileriye taşımak için sanata tutunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in sanayisi, gastronomisi, tarihi ve kültürel zenginliğiyle özel bir şehir olduğuna dikkat çeken Uzun, "Doğanın sessiz tanıkları olan canlıları çalıştığım eserlerime ev sahipliği yaparak sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi yönetimine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise 343’üncü sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını anımsatarak, "Selman Hocamız SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açan 708’inci sanatçımız oldu" diyerek galerinin sanat camiası için önemine değindi. Galerinin tamamen profesyonel anlayışla yönetildiğine vurgu yapan Çiçek, seçkin profesyonel sanatçıları ağırlayarak sanatseverlerle buluşturduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, SANKO Holding’in katkıları ile yayımlanan Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı isimli yayını galeri adına ressam Uzun’a takdim etti.

Sergi açılışına, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Aliyev, SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Can Gizir, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Özer Çağlar ve sanatseverler katıldı.

Selman Uzun’un 40 eserinin yer aldığı "Sessiz Tanıklar" temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 11 Nisan 2025 tarihine kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.