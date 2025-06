SANKO Koleji ile SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi’nin 83 öğrencisi düzenlenen Mezuniyet Töreni ile mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Törende SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na fahri mezun belgesi verildi.

Gençlere duyduğu güveni dile getiren Konukoğlu, "Gençlerimizi gördükçe ülkeme olan inancım daha da artıyor. Gençlerimizin ülkeye katacağı çok şey var. Mezun olan geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ise konuşmasında anne babaların büyük özveri ve fedakarlıklarla yetiştirdikleri evlatlarının şimdi hayatlarının en önemli dönemeçlerinden birinde, lise öğrenimlerini bitirerek gelecek yaşamlarına yön verecek üniversite yıllarına merhaba demenin eşiğinde olduğunu söyledi.

Her şartta adil ve dürüst kalmalısınız

"Elbette YKS gibi sınavlar hayatımızda önemli yer tutuyor. Ancak biliyoruz ki, yaşam yalnızca bu sınavların sonuçlarıyla şekillenmiyor. Hayat sizleri; vicdanınızla, karakterinizle, insani değerlerinizle ve hayata kattığınız anlamla değerlendirecek" diyen Asyalı, mezun olan öğrencilerine şöyle seslendi:

Sizlerden beklenen; öğrenmeye açık olmanız, eleştirel düşünebilmeniz, merhametli ve şefkatli bireyler olmanız, toplumsal sorunlara duyarsız kalmamanız ve her şartta adil ve bir o kadar da dürüst kalabilmenizdir. Kişisel çıkarlarınızla çelişse dahi doğrudan yana olabilmenizdir. Ve en önemlisi; bu topraklara, bu millete ve tüm insanlığa fayda sağlama arzusuyla kendinizi daima geliştirmeye devam etmenizdir.

İşte tam da bu noktada, Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumlarından biri olan okulumuzun farkı ortaya çıkıyor. Bizler, öğrencilerimizi yalnızca akademik anlamda değil; aynı zamanda bütün insan felsefesiyle yoğurulmuş, Atatürk ilke ve değerlerine bağlı, vatanını seven, ahlaklı, vicdanlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan çok iyi yetişmiş bireyler olarak, Her bir karışı kanla sulanmış bu topraklara, şanlı bayrağımıza ve Atatürk’ün sizlere emaneti ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı sorumlusunuz. Atatürk, Türk Milletiyle birlikte uğruna nice canlar feda ederek kurduğu Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni sizlere emanet etti. Attığınız her adımda, aldığınız her bir kararda bu büyük sorumluluğu iliklerinize kadar hissetmelisiniz. Bilmenizi isterim ki bu güzel ülke sizlerin gayret ve emekleriyle her geçen gün daha gelişmiş ve modern bir ülke haline gelecektir. Ne mutlu size! Biz ise buradan, yani yıllardır evinizden daha çok vakit geçirdiğiniz güzel okulumuzdan, her yıl üniversite hayatına uğurladığımız diğer tüm mezunlarımız gibi sizi uzaktan izliyor ve sizlerle gurur duyuyor olacağız! Yolunuz açık, bahtınız bol olsun"

Asyalı, "2001 Yılında Özel SANKO Okullarını kurma vizyonunu ve iradesini göstererek, biz eğitimcilere, bu vatan için faydalı bireyler yetiştirme fırsatı sağlayan başta Abdülkadir Konukoğlu olmak üzere tüm Konukoğlu Ailesine şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Okulları’nda düzenlenen törene; SANKO Holding Onursal Başkan Abdulkadir, Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı ve SANKO Okulları Kurucu Temsilcisi Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu, Yiğitcan Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, SANKO Okulları Danışma Kurulu Onursal Başkanı Jülide Konukoğlu, Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulkadir Koçer, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Sarı, SANKO Mezunlar Derneği Başkanı Ali Topçuoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.