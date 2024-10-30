SANKO Okulları öğrencileri, Şahinbey Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Okçuluk Yarışması”nda birincilik ve dördüncülük derecesi kazandı.

Akkent Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda, SANKO Okulları öğrencisi Egemen Çomak “Yıldız Erkek Kategorisi’nde il birinciliği, Kerem İmrek ise “Küçük Erkek Kategorisi”nde il dördüncülüğü derecesi elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.