SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Özyılmaz, "Hemşirelerimiz ‘önce insan’ diyerek insan sağlığı için çok önemli ve kutsal olan hemşirelik görevini yerine getirmektedir" dedi.

Pandemi, göç, afet, iklim değişikliği vb. küresel sorunlarla başa çıkmada ön saflarda yer alan hemşirelerin sağlığını ve refahını desteklemek için bu sene Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) temasını ‘Hemşirelerimiz. Geleceğimiz. Hemşirelere değer vermek ekonomileri güçlendirir’ olarak belirlediğini hatırlatan Özyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü: "Bu tema ile hemşirelerin sağlık ve refahının desteklenmesinin sağlık sistemlerine katkı sağlayacağı ve beraberinde toplum sağlığını da iyileştirerek güçlendireceği ifade edilmiştir. Sağlık sistemlerinin merkezinde yer alan hemşirelik mesleğine, süregelen etik değerlerin yanında 21’inci yüzyılda bilimsel ve teknolojik gelişmeler de katkı sunmaktadır. Teknoloji ile uyumlu, dijital anlamda iletişime açık ve hızlı geri bildirim isteyen bir kuşakla karşı karşıya kaldığımız günümüzde, hemşireliğin temeli olan insani değerlerden asla ödün vermiyoruz. Elektronik sağlık kayıtları, robotik bakım sistemleri ve yapay zeka destekli karar sistemleri hemşirelerin iş yükünü yönetmesine ve hasta bakımını geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Hemşirelerimiz hem hasta bakımı hem de veri yönetimi için teknolojiyi aktif kullanmaktadır."

"Günümüzde sadece bakım veren değil eğitimci, savunucu, yönetici ve araştırmacı roller de üstlenen hemşirelerimiz çoğalmaktadır" diyen Özyılmaz, mesajını şöyle sonlandırdı: "Bu vesileyle görevlerini yerine getirmek için büyük bir özveri ve gayretle çalışan tüm hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası’nı kutluyorum."