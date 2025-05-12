Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi tarafından, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından itibaren eğitim programı kapsamında uygulanan ‘Özel Çalışma Modülü III. Bilim Şenliği’, Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve Özel Çalışma Modülü Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ümmühani Özel Türkcü tarafından yapılan konuşmalarla başladı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş konuşmasında, öğrencilerin ilk yıllardan itibaren bilgi üretmeye ve topluma katkı sunmaya teşvik edildiğini belirtti.

Açılış konuşmalarında; sosyal sorumluluk projeleri dersiyle ekip çalışması ve toplumsal duyarlılığın geliştiği; özel çalışma modülü ile araştırma yapma, eleştirel düşünme ve etkili iletişim gibi akademik becerilerin pekiştiği ifade edildi. Bu deneyimlerin, öğrencilerin hekimlik yolculuklarına güçlü bir temel oluşturduğu vurgulandı.

Şenlik kapsamında, dönem II öğrencileri, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı boyunca danışman öğretim üyeleri rehberliğinde hazırladıkları araştırma projelerini sırasıyla Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, Prof. Dr. Ümmühani Özel Türkcü, Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Günergin, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kayılıoğlu, Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi, Doç. Dr. Özlem Şengören, Prof. Dr. Ethem Acar, Prof. Dr. Çağıl Gökdoğan, Prof. Dr. Gülhan Akbaba, Dr. Öğretim Üyesi Samet Şahin, Prof. Dr. Özcan Başaran ve Prof. Dr. Nilay Hakan’nın başkanlıklarında yapılan toplam 6 oturumda 40 sözlü sunum şeklinde gerçekleştirdi.

Sunumlar, tıp fakültesi öğrencilerinin bilimsel düşünme, araştırma yapma ve sunma becerilerinin gelişmesine imkan sağlayarak akademik gelişimlerine katkı sundu. Etkinliğin önemli bir parçası olarak, sosyal sorumluluk projeleri dersi kapsamında dönem-1 öğrencileri toplumsal sorunlar ve dezavantajlı gruplar için gerçekleştirdikleri çalışmalarını 34 sözlü poster sunumu şeklinde sergiledi.

Poster sunumları; Sosyal Sorumluluk Projeleri Destek Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Gülhan Akbaba ve Değerlendirme Kurul Üyeleri Prof. Dr. Yasemin Balcı, Prof. Dr. Neşat Çullu, Prof. Dr. Neşe Çınar, Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi, Prof. Dr. Bülent Huddam, Prof. Dr. Hasan Deliktaş, Prof. Dr. Özcan Başaran ve Doç. Dr. Eren Akbaba’nın yanı sıra Tıp Fakültesinden diğer akademisyenlere ve öğrencilere sunularak projelerin çok yönlü değerlendirilmesine fırsat sağlandı.

Bilim Şenliği’nin son gününde, öğrencilerin yoğun emeği ve katkılarını keyifli bir atmosferle kutlamak amacıyla konserler, çeşitli turnuvalar, yiyecek-içecek ikramlarıyla birlikte film gösterimi yapıldı.

Kapanış konuşmasında, sürece katkı sağlayan öğretim üyeleri ve komisyonlara teşekkür edilirken, öğrencilerin özverili çalışmaları da takdir edildi.