Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kırsal kesimde de ulaşım standartlarını yükseltmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi güvenli ve konforlu yollarla donatmaya devam ettiklerini belirtti. Ulaşıma yönelik yeni yatırımları ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imize yeni yollar kazandırıyor, ulaşım standartlarını yukarıya taşıyoruz" dedi.

Kırsal mahallelerde yol çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirten Başkan Sandıkçı, "İlçemizde güvenli ve konforlu bir ulaşım için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Açtığımız yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde yol çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir özveriyle sürdürdüğümüz çalışmalarla kırsal mahallelerimizdeki yolları güvenli ve konforlu bir hale getiriyor, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ulaşım atağımızı hız kesmeden sürdürecek, Canik’imizi güvenli, konforlu ve sağlam yollarla donatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.