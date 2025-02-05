Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Canik’imizde tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız" dedi.

Kar yağışları öncesi her türlü tedbiri aldıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede kar yağışının etkili olduğu mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Kar yağışları nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için aralıksız bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Sandıkçı, "Canik’imizde karla mücadele çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Kar yağışları öncesi gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemizde etkili olan kar yağışlarının yaşamı olumsuz bir şekilde etkilememesi için tüm ekiplerimizle birlikte sahada çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belediyemiz çağrı merkezine iletilen taleplere ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. İlçemizdeki yolları açık tutuyoruz. Canik’imizde tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız" şeklinde konuştu.