Karacabey Belediyesi öncülüğünde Üretim ve İşletme Kooperatifi resmen kuruldu.

Bu önemli yatırım, yerel ekonomiyi ve tarım sektörünü canlandırma yönünde atılmış büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Kooperatifin öncelikli hedefi, planlı üretim yaparak yemek sanayi ve tanzim satışına yönelik ürün tedarik etmek. Bu sayede bölgedeki çiftçilerin ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırması sağlanacak ve ekonomik açıdan güçlü bir temel oluşturacak. Yanı sıra, Karacabey salçasına coğrafi işaret almayı amaçlayan kooperatif, bu sayede yerel bir ürünü ulusal ve uluslararası alanda markalaştırmayı planlamakta. Coğrafi işaret, ürünün kaynağını ve kalitesini belgeleyerek, tüketicilere güvenilir bir seçenek sunacak.

Karacabey Belediyesi’nin desteğiyle kurulan bu kooperatifin bir diğer önemli hedefi ise Karacabey sepeti oluşturarak, markalaşma yoluyla çiftçilerin ürünlerinin değerini artırmak ve satılabilirliğini kolaylaştırmak. Ortaklaşa planlı üretim yaparak, çiftçilerin birlikte hareket etmeleri sağlanacak ve bu işbirliği sayesinde üreticiler ekonomik olarak güçlenecek. Toprak analizi ve yerel işletmelerden alınan destekle yapılan bilimsel teknikler, toprağın orgominarel değerlerini belirleyerek, verimli ve sağlıklı tarım yapılmasına imkan tanıyacak.

Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi; Belediye öncülüğünde tohumcu, gübreci, çiftçi, paketleme ve pazarlama sektörlerinde faaliyet gösteren 7 ortak tarafından kuruldu. Bu ortaklık, tarım sektörünün farklı aşamalarında uzmanlaşmış kişilerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek, başarılı bir üretim ve pazarlama süreci oluşturmayı hedeflemekte.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kooperatifin kurulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu girişimin Karacabey’in tarım sektörü için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Karabatı, "Kooperatifimizin, bölgedeki çiftçilerin ekonomik olarak güçlenmesine ve ürünlerinin değer kazanmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Planlı üretim ve markalaşma çalışmaları sayesinde, hem yerel halkımız hem de çiftçilerimiz önemli kazançlar elde edecek. Kooperatifimizin başarılı olması için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Başkan Karabatı ayrıca, kooperatifin kurulmasıyla birlikte Karacabey’in tarımsal potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılacağını ve bu tür işbirliklerinin bölgenin ekonomik kalkınmasına olumlu etkiler oluşturacağını ifade etti.

Kooperatifin, bilimsel teknikler ve yenilikçi yaklaşımlar kullanarak tarımsal verimliliği artırma hedefi, Karacabey’in tarım sektöründe lider konuma gelmesine katkı sağlayacak.

Öte yandan Karacabey Belediyesi öncülüğünde kurulan Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ilgili yakın zaman içinde geniş çaplı bir basın lansmanı düzenleneceği bildirildi.