Kayseri’de yaşayan Mekatronik Mühendisi Mustafa Oruçhan, oto sanayi ile mühendislik bilgilerini bir araya getirerek, çözülmesi zor olan elektrik sorunlarına mühendis gözü ile çözüm üretiyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olan 31 yaşındaki Mustafa Oruçhan, 4 yıl önce Kayseri’de elektronik kart üretimi yapmak için iş yerini açtı. Daha sonra kendisine elektrik sorunları ile gelen araçları tamir eden Oruçhan’ın dikkatini çözülemeyen sorunlar çekti. Sanayide çözülemeyen arızaları da mühendis gözüyle gidermeye başlayan Oruçhan, mühendislik bilgisini vatandaşların otomobillerinde çözemedikleri elektrik sorunlarını çözmek için kullanıyor.

Aslında sorunlarda çok fazla detay olmadığını fakat kendilerinin küçük detayları bildikleri için çözüme ulaştırdıklarını söyleyen Mustafa Oruçhan, "Ben Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve bu işi 4 yıldır yapıyorum. Aslında bizim burayı açma amacımız elektronik kart imalatı yapmaktı. Fakat sonrasında bize birkaç araç geldi ve bu araçların da sorunları bizim işimizle paralel olduğu için biz de işimiz gereği sorun sevdiğimiz için bu işe yönelmiş olduk. Daha sonrasında da müşteri memnuniyeti ile beraber işimiz arttı. Şu an mühendis bakış açısı ile bu işi ilerletmeye çalışıyoruz. Burada sorun şu; elektrik olarak konuşuyorum elektrikte araç üreticilerinin devre şemalarını dikkate almadıkları için sorun bulmada zorluk yaşıyorlar sanayicilerimiz. Aslında ufak tefek detaylar bunlar. Çok fazla bir detay yok ama biz de bu tarz şeyleri bildiğimiz için biraz daha rahat tamir ediyoruz" dedi.

Oruçhan, otomotivin zaten tamamen mühendislik olduğunu söyleyerek, "Bu bize şöyle hissettiriyor; biz mühendis olduğumuz için sorun odaklı gidiyoruz. Biz sorun çözdüğümüz için mutlu oluyoruz. Bizim için paradan önce sorun çözme yani müşteri memnuniyeti olduğu için müşterinin memnun olması bizi gerçekten keyifli hale getiriyor. Bizi zaten buraya getiren de müşterilerin memnuniyeti oldu. Onlar memnun oldukça bizim sorun bulma kapasitemiz daha fazla artıyor. Aslında otomotiv dediğimiz şey zaten mühendislik. Yani bir mühendis eli değmesi gerekiyor. Tabi ki mühendisleri bu alanlarda gördüğümüzde de daha profesyonel işler görebiliriz. Araçlarınızı bilir kişilere emanet ederseniz daha az sıkıntı çekersiniz. Branşlara göre araçlara müdahale eden kişilere emanet ederseniz daha mutlu olursunuz" ifadelerini kullandı.